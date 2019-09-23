Зеленский подписал закон об импичменте

Недавно депутаты пытались отменить принятие документа, но блокирование было снято

/ Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон № 1012 о процедуре отстранения президента от власти (импичмент). Об этом говорится в карточке документа на сайте парламента.

"Возвращено с подписью от президента", – указано на сайте ВР.

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Отметим, что накануне документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. Это стало возможно после того, как закон был разблокирован депутатами, которые не поддержали проект постановления об отмене принятия закона.

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Инициаторы блокирования закона утверждали, что при его принятии было допущено нарушение регламента – не была предоставлена ​​возможность внести предложения и замечания к законопроекту после принятия его в первом чтении.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 сентября Верховная Рада приняла закон об импичменте президента. Документ регулирует правовые и организационные основы процедуры отстранения президента Украины с должности в случае совершения им "государственной измены или иного преступления". Ранее отмечалось, что принятие данного закона было обусловлено необходимостью восполнения пробела в действующем законодательстве, регулирующем правовые и организационные основы процедуры отстранения президента Украины с поста в порядке импичмента.

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