Зеленский поздравил королеву Великобритании с праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил королеву Великобритании Елизавету ІІ с днем рождения. Об этом он написал в своем Twitter.

"От имени всех украинцев я с удовольствием передаю теплые поздравления Ее Величеству королеве с днем рождения! Королева является символом мужества, веры и преданности. Я желаю Ее Величеству и всем британцам крепкого здоровья, гармонии и благополучия", – написал Зеленский.

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Королева Великобритании Елизавета II сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения. Ее Величеству исполняется 94 года. Из-за пандемии коронавируса монархиня впервые за много лет отказалась от традиционного оружейного салюта и торжества в целом. Согласно давней королевской традиции, день рождения Елизавета II празднует дважды в году: один в кругу семьи, а второй – в один из выходных дней июня. Летом королеву поздравляют всем государством, устраивая парады и открытые приемы. Елизавета официально занимает трон 67 лет. Ее правление началось в 1952 году, когда королеве было 25 лет. Таким образом, Елизавета II является старейшим монархом в истории Великобритании и рекордсменом по пребыванию на престоле. Читайте подробней о дне рождения Елизаветы II, и что мы знаем о британской королеве.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Елизавета II выступила с обращением к британцам. Отметим, что это пятое обращение королевы за 68 лет правления.

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