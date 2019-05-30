Зеленский поздравил нового президента Латвии

Эгилс Левитс был избран президентом по итогам голосования в латвийском парламенте

Эгилс Левитс. Фото: Иева Абеле, Сейм.

Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил Егилса Левитса с избранием на пост президента Латвии. Об этом он написал в Twitter.

Он поблагодарил Латвию за поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

"Приветствую Егилса Левитса с избранием президентом Латвийской Республики. Желаю успехов вам и дружественному латвийскому народу. Высоко ценю поддержку, которую оказывает Латвия в реформировании Украины и противодействии российской агрессии. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", – написал Зеленский.

Напомним, 29 мая в Латвии избрали нового президента. Эгилс Левитс Левитс набрал 61 голос при минимуме в 51. Он опередил еще двух кандидатов. новоизбранный президент ранее был судьей Суда Европейского Союза, депутатом пятого созыва Сейма, министром юстиции и вице-премьером, а также послом Латвии в Германии, Австрии, Венгрии и Швейцарии.

Также на днях президент Украины Владимир Зеленский пообщался с действующим президентом Латвии Раймондсом Вейонисом. Глава государства выразил надежду, что Латвия и в дальнейшем будет адвокатом Украины в Европейском Союзе и НАТО.

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