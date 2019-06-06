Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником

Глава государства призвал работников СМИ не давать спуску политикам и чиновникам

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником – Днем журналиста - и указал на один важный талант работников СМИ. Об этом он написал в Twitter.

Он призвал журналистов не давать спуску политикам и чиновникам.

"У вас много талантов. Но один я ценю больше всего: вы не даете расслабиться. За это я вам очень благодарен. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому – ни нынешним, ни бывшим, ни будущим (политикам и чиновникам – ред.). Потому что за вами должна быть только правда и ничего, кроме правды. С Днем журналиста", – написал Зеленский.

В свою очередь пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко поздравил тех, кто в буре информационной войны несет Украине мир правды.

"Никогда не изменяйте себе и Украине, доверяйте только фактам и не сдавайтесь. Победа будет за нами, и во многом она зависит именно от вашей нелегкой и ответственной работы", – написал он в Facebook.

Премьер-министр Владимир Гройсман пожелал работникам СМИ больше хороших новостей.

"Первые знаете о радости и боли, об успехе и грусти. Первые видите и понимаете суть вещей, пропускаете их через себя. Ежедневно и еженедельно, ведь вы – журналисты. Ваше точное и правильное слово сдвигает с места горы. Я поздравляю вас, господа журналисты. Профессиональной удачи, интересных собеседников и побольше хороших новостей. С праздником", – говорится в поздравлении главы правительства.

Новости "Сегодня" также подготовили ко Дню журналиста решили поздравить коллег раньше всех, пригласив к разговору телевизионных и газетных репортеров, стрингеров, независимых фотокоров, которых называют фронтовыми или военными, хотя это люди гражданские, и у них нет ни воинских званий, ни знаков отличия. Военные корреспонденты рассказали о работе на Донбассе, обстрелах и котах.

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