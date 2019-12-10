Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" более 800 женщинам

/ Фото: president.gov.ua

Звание "Мать-героиня" президент Украины Владимир Зеленский присвоил 847 украинским женщинам. Об этом сообщает Офис главы государства.

Глава государства подписал указ, которым отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

Среди награжденных: 32 жительницы Винницкой области, 116 – Волынской, 33 – Днепропетровской, 28 – Донецкой, 26 – Житомирской, 52 – Закарпатской, 14 – Запорожской, 45 – Ивано-Франковской, 31 – Киевской, 2 – Кировоградской, 5 – Луганской, 56 – Львовской, 14 – Николаевской, 59 – Одесской, 17 – Полтавской, 129 – Ровенской, 8 – Сумской, 28 – Тернопольской, 21 – Харьковской, 13 – Херсонской, 31 – Хмельницкой, 27 – Черкасской, 44 – Черновицкой, 15 – Черниговской и 1 – из Киева.

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Отметим, как рассказывал ранее депутат Киеврады Александр Пабат, киевлянкам стали реже присваивать звания "Мать-героиня". "Если еще в 2012 году звания удостоились 107 киевлянок, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста пятеро и более детей (в том числе усыновленных), в 2018 году президентом присвоено всего 19 званий".

Как сообщали новости "Сегодня", в Ровно женщине не давали статуса матери-героини из-за путаницы в документах. Жительница города Анна Котельня, которая родила восьмерых детей, не могла доказать свою многодетность.

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