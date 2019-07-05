Зеленский сменил главу Донецкой области
Глава государства снял с должности Александра Куця, которого год назад назначил Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Донецкой областной государственной администрации, подписав соответствующие указы.
Так, указом №481 он освободил Александра Куця от должности председателя Донецкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко.
Следующим указом №482 Зеленский назначил главой Донецкой области Павла Кириленко. Отметим, что до этого он работал прокурором в военной прокуратуре.
Как сообщали новости "Сегодня", год назад Петр Порошенко представил нового главу Донецкой области Александра Куця. Да работы в ОГА он был генералом СБУ и имеет боевой опыт в войне на Донбассе.
Сразу после представления он сделал первое заявление по Донбассу. Александр Куць заявил о намерении развивать Донецкую область, несмотря на то, что там идут боевые действия из-за не прекращающейся российской агрессии на Донбассе.
"Мы никоим образом не будем забывать, что по ту сторону линии разграничения проживают граждане Украины", – говорил чиновник, напомнив о необходимости совершенствования контрольных пунктов въезда-выезда.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский сменил главу Донецкой области". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский провел "зачистку" в Антимонопольном комитете: уволены три чиновника
Глава государства устроил кадровую чистку в АМКУ и взялся за государственных уполномоченных
Зеленский назначил троих чиновников в СБУ
Глава государства назначил двух заместителей главы СБУ и начальника Главного следственного управления спецслужбы