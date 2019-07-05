Зеленский сменил главу Донецкой области

Глава государства снял с должности Александра Куця, которого год назад назначил Порошенко

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководство Донецкой областной государственной администрации, подписав соответствующие указы.

Так, указом №481 он освободил Александра Куця от должности председателя Донецкой областной государственной администрации в связи с окончанием срока полномочий пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко.

Следующим указом №482 Зеленский назначил главой Донецкой области Павла Кириленко. Отметим, что до этого он работал прокурором в военной прокуратуре.

Как сообщали новости "Сегодня", год назад Петр Порошенко представил нового главу Донецкой области Александра Куця. Да работы в ОГА он был генералом СБУ и имеет боевой опыт в войне на Донбассе.

Сразу после представления он сделал первое заявление по Донбассу. Александр Куць заявил о намерении развивать Донецкую область, несмотря на то, что там идут боевые действия из-за не прекращающейся российской агрессии на Донбассе.

"Мы никоим образом не будем забывать, что по ту сторону линии разграничения проживают граждане Украины", – говорил чиновник, напомнив о необходимости совершенствования контрольных пунктов въезда-выезда.

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