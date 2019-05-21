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Зеленский сменил руководство Генштаба ВСУ (дополнено)

21 мая, 19:08

Главнокомандующим Вооруженных сил Украины был назначен Руслан Хомчак

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.

Сегодня новый президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми сменил руководство Генерального штаба.

Так, указом президента №301/2019 Виктор Муженко был уволен с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины

Указом №302/2019 начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины был назначен Руслан Хомчак.

Напомним, после принятия присяги президента на церемонии инаугурации, которая состоялась в сессионном зале Верховной Рады 20 мая, президенту Украины Владимиру Зеленскому представили командующих ВСУ и руководителей силовых ведомств. Владимир Зеленский, согласно Конституции, принял командование Вооруженными силами Украины.

Верно служить Украине пообещали министр обороны Украины Степан Полторак, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, командующий Сухопутных войск ВСУ Сергей Попко, командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов, командующий Военно-Морских сил ВСУ Игорь Воронченко, командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Михаил Забродский, командующий Сил специальных операций Игорь Лунев, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал, глава Национальной полиции Сергей Князев, глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан.

Также напомним, что бывший командующий Нацгвардии Юрий Аллеров был задержан по подозрению в махинации с недвижимостью на 80 млн грн, однако выпущен из СИЗО под залог

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Тег муженко

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