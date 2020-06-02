Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по делам ветеранов войны, сообщает Офис главы государства.

"С целью, обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) защитников Украины и участников боевых действий на территории других государств, а также лиц, незаконно находящихся на временно оккупированной территории Украины, постановляю: образовать Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины, как консультативно-совещательный орган при президенте Украины", – говорится в указе.

Также Зеленский назначил председателем этого совета Сергея Куницина, который также является главой Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и антитеррористической операции, участник боевых действий. Отметим, сам Куницин рассказывал в интервью "Крым.Реалии", что в Украине сегодня уже более 550 тысяч участников боевых действий: это и те, кто воевали в Афганистане, и те, кто выполняли миротворческие миссии (Ирак, Либерия, Югославия), и, конечно же, АТО на Донбассе. Этот Консультативный совет будет в качестве экспертного органа помогать заниматься этой сложной категорией людей.

Реклама В тренде Эксперт объяснил, почему Украина сама должна сопротивляться агрессии России

Кроме него туда вошли следующие лица:

Герасименко Игорь Леонидович – первый заместитель председателя Консультативного совета (народный депутат, член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки);

Крутой Виталий Иванович – заместитель председателя Консультативного совета (первый заместитель председателя Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и антитеррористической операции);

Дворянчук Михаил Леонидович – председатель общественной организации "Земельный омбудсмен";

Денисов Александр Владимирович – председатель общественной организации "Союз ветеранов Афганистана Шевченковского района Киева "Миссия";

Домаров Иван Владимирович – председатель общественной организации "Совет ветеранов АТО" Голосеевского района Киева;

Иванов Дмитрий Федорович – член Совета адвокатов Киева;

Колбасин Алексей Владимирович – председатель общественной организации "Хмельницкая областная ассоциация ветеранов Афганистана и АТО";

Колот Сергей Юрьевич – участник боевых действий;

Лапутина Юлия Анатольевна – заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ;

Михнюк Ирина Владимировна – председатель общественного союза "Всеукраинское общественное объединение семей погибших и без вести пропавших, участников антитеррористической операции, ветеранов войны и активистов волонтерского движения "Крылья 8-й сотни";

Надточий Алексей Сергеевич – начальник оперативного управления штаба Главного управления Нацгвардии;

Оровецкий Руслан Анатольевич – участник боевых действий;

Пантюшенко Богдан Валерьевич – участник боевых действий;

Примаченко Владимир Васильевич – основатель общественной организации "Украинская ассоциация инвалидов АТО";

Рудый Иван Тарасович – секретарь Консультативного совета;

Свириденко Вадим Васильевич – уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий;

Суботин Валерий Александрович – помощник руководителя отдела 10 мобильного пограничного отряда Госпогранслужбы;

Терехов Евгений Эдуардович – участник боевых действий;

Тира Юрий Степанович – руководитель благотворительной организации "Благотворительный фонд "Степаныч";

Ткалич Тарас Анатольевич – председатель общественной организации "Всеукраинский союз ветеранов АТО";

Фацевич Александр Юрьевич – заместитель председателя Нацполиии – руководитель патрульной полиции;

Хиль Владимир Юрьевич – начальник отделения реанимации и интенсивной терапии (для хирургических больных) Главного военного госпиталя Минобороны;

Чуйко Олег Анатольевич – представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека и по делам защиты прав военнослужащих;

Язинин Сергей Викторович – старший техник роты 36 отдельной бригады морской пехоты.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский повысил статус Нацсовета по антикоррупционной политике и обновил его состав. Отныне главой Нацсовета будет сам президент Украины.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама