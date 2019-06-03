Зеленский вернул Кучму в переговоры в Минске по Донбассу (дополнено)

Кучма уже выходил из переговорного процесса, но после встречи с президентом, снова вернется в "минскую группу"

Фото: AFP

Второй президент (1994-2005 гг.) Леонид Кучма возглавит украинскую делегацию на переговорах в Минске. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стало известно, что президент Владимир Зеленский встретился с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Он представил главу украинской делегации, который ее возглавлял в 2014-2018 годах. Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

"Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности – один из главных вопросов", – сказал Кучма и подчеркнул, что есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс.

Он также отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины.

Во встрече приняли участие, в частности, секретарь СНБО Александр Данилюк, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, заместитель главы Администрации президента Владимир Пристайко, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, дипломат Александр Моцик, генерал-майор Богдан Бондарь, глава общественной организации "Украинский институт по правам человека" Валерия Лутковская.

Напомним, о желании Леонида Кучмы уволиться из Контактной группы стало известно в конце сентября. Второй президент объяснял такой шаг наступлением критического возраста.

Позже на тот момент президент Петр Порошенко назначил преемника Кучмы. Им стал Евгений Марчук, который до того представлял Украину в подгруппе ТКГ по вопросам безопасности.

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