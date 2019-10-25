Жириновского вызывают в украинский суд: в чем обвиняют российского политика

Скандальный политик известен не только «пламенными речами», но и помогал боевикам против Украины

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Шевченковский районный уд Киева вызывает на 1 ноября российского политика, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского ля участия в судебном заседании за финансирование боевиков т.н. "Л/ДНР". Соответствующее объявление опубликовано в парламентской газете "Урядовий кур'єр".

Так, одиозного российского политика обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.3 ст.258-5 (Финансирование терроризма) УК Украины. Также по статье ч.3 ст.258-5 в этом уголовном производстве проходят еще два депутата Госдумы РФ Алексей Диденко и Михаил Дегтярев.

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"Шевченковский районный суд Киева сообщает, что судебное заседание по вышеуказанному уголовному производству состоится 01.11.2019 года в 09 часов 15 минут в помещении Шевченковского районного суда по адресу: ул. Дегтяревская, 31 А, каб. №510. В случае неявки обвиняемого в суд данное объявление считается надлежащим уведомлением, а уголовное производство будет осуществляться в отсутствии обвиняемого в порядке специального судебного производства", – говорится в объявлении.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре 2018 года Шевченковский райсуд Киева 18 сентября разрешил проведение заочного досудебного расследования в отношении Жириновского и еще двоих депутатов Госдумы РФ. Их подозревают в создании организованной группы в марте-апреле 2014 года в Москве, которая оказывала материальную помощь террористам так называемых "ДНР" и "ЛНР". По данным ГПУ, двое депутатов Госдумы открыто собирали деньги для боевиков. Позже эта же группа поставляла подразделению террориста "Гиви" автомобили (6 штук) российского производства. Следствие выяснило, что эти автомобили применялись против украинских военных во время боев в районе Донецкого аэропорта. В 2014 году, после начала агрессии России, сам Жириновский рассказал, как спонсирует террористов на Донбассе.

Кроме того, в январе текущего года Жириновскому составили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Он 20 февраля 2014 года в прямом эфире одного из телеканалов и 23 февраля 2014 во время собрания (митинга) публично призывал к присоединению Крыма и юго-восточных областей Украины к Российской Федерации.

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