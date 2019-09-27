Апелляционный суд освободил мостостроителя из СИЗО

26 сентября Апелляционный суд Днепропетровской области подтвердил необоснованность 40-миллионного залога для основателя компании "Маст-Буд", 71-летнего Михаила Беккера.

Согласно решению, Беккер освобождается из следственного изолятора Кривого Рога и может вернуться домой в Киев. Сумма залога составляет два миллиона семь тысяч гривен.

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Вместе с тем, правозащитники намерены обжаловать и это решение, подав соответствующее ходатайство в суд первой инстанции.

"Мы говорили о полной необоснованности подозрений и фабрикации материалов дела. Мы обжалуем подозрение, предъявленное господину Беккеру. При вручении подозрения были нарушены основоположные принципы по вручению", – сказал адвокат Константин Глоба.

Так, в деле Беккера все еще отсутствует полный текст экспертизы качества бетона. При этом существуют другие документы проверки, которые опровергают экспертизу прокуратуры Днепропетровской области. Нет и оригиналов решения суда первой инстанции.

Правозащитники также подали обращение к омбудсмену Людмиле Денисовой о нарушениях прав Михаила Беккера. Сам мостостроитель под запись заявил, что в криворожском СИЗО из него буквально выбивали показания.

"Когда меня арестовали и привезли в Кривой Рог, у меня была беседа с прокурором, что, если я чистосердечно раскаюсь, мне ничего не будет угрожать. Но я должен сказать и подтвердить письменно, что был преступный план. Я сказал, что не буду никого оговаривать. Они сказали: не успеешь выйти из СИЗО, мы выдадим тебе новое постановление, а выйдешь еще раз — новое. Это политически мотивированная операция", – сказал Михаил Беккер.

Напомним, ранее крымский активист Владимир Балух, который вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми с РФ, рассказал о своем пребывании в СИЗО и пытках, которые там потерпел.

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