В Днепре по Центральному мосту запустили бесплатные автобусы

Маршрутку по мосту запустили после того, как его взяли штурмом разгневанные горожане / Фото: Facebook

В Днепре ремонт Центрального моста, который недавно штурмовали разгневанные горожане, подошел к логическому завершению: с переправы уже убрали строительную технику, на столбах повесили дорожные знаки и даже помыли проезжую часть.

Накануне прошли испытания троллейбусной сети, однако мост пока еще не открыт, да и передвигаться пешеходам по нему запрещено. Горожане с нетерпением ждут запуска движения, ведь пока что им приходится стоять в долгих очередях на бесплатный речной трамвайчик.

Между тем, мэрия сделала местным жителям приятный сюрприз: с 6 сентября по переправе курсируют бесплатные автобусы – с интервалом около 15 минут они перевозят пассажиров с одного берега Днепра на другой.

"С сегодняшнего дня мост можно пересечь на автобусах. Едут от набережной левого берега (от ТРЦ "Вавилон") до набережной правого берега (до речного трамвая). Бесплатно. Уже скоро открытие", – сообщил заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры горсовета Иван Васючков.

К слову, еще 3 сентября недовольные горожане, которым отказали в бесплатной поездке на речном трамвайчике, взяли мост штурмом. Несколько десятков человек собрались у входа на переправу, и, после недолгого разговора с полицией, пошли пешком с одного берега на другой.

Напомним, открыть переправу, по условиям пари между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым, заключили во время рабочей поездки главы государства в наш город, должны на День города, 14 сентября.

В случае, если ремонт окончат в срок, на открытие моста должен приехать гарант, если же мост закончить не успеют — Филатову придется написать заявление об увольнении.

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