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На Приднепровской ТЭС энергетики показали Филатову новый электрофильтр

24 мая, 19:54

Не более 50 мг/м3 – до такой отметки энергетики снизили выбросы пыли на энергоблоке №10

Фото: ДТЭК
Фото: ДТЭК.

На Приднепровской ТЭС продолжают комплексную экологическую модернизацию. Дышать горожанам теперь будет легче, – в этом убедился и мэр Днепра Борис Филатов. В пятницу, 24 мая он посетил Приднепровскую ТЭС, чтоб удостовериться –  станция выполняет экологические обязательства, предусмотренные Меморандумом о сотрудничестве с Днепром.  

Не более 50 мг/м3 – до такой отметки энергетики снизили выбросы пыли на энергоблоке №10, после того, как построили новый электрофильтр. И это – евростандарт, к которому во многом стремится компания ДТЭК. 

"Мы выполняем все взятые на себя обязательства, как в плане снижения нагрузки на экологию, так и в плане достижения нашим государством энергонезависимости. Наш проект по переводу Приднепровской ТЭС на газовый уголь – яркий пример того, как благодаря партнерству бизнеса и власти, а также грамотным инвестициям, Украина может стать энергонезависимой, а промышленные предприятия – более щадящими для экологии. Сегодня Приднепровская ТЭС практически полностью работает на отечественном угле, а благодаря установке нового электрофильтра – выбросы угольной пыли в атмосферу будут соответствовать международным европейским нормам", - отметил операционный директор ДТЭК Энерго Тоомас Нийнемяэ.

Строительство электрофильтра – это 10 месяцев слаженной работы украинских инженеров и энергетиков, 1,2 тыс. тонн смонтированного оборудования и 155 млн. грн. инвестиций. Строительство современной системы очистки – один из 27 ми пунктов программы экологического обновления станции до 2020 года. На станции уже перевели два энергоблока на газовый уголь, снизили выбросы пыли и серы, установили систему мониторинга воздуха, озеленили золошлаконакопитель, начали рациональнее использовать водные ресурсы. Таким образом предприятие выполняет требования Меморандума о сотрудничестве с городом. 

"Я вижу результат. Больше года назад мы с компанией ДТЭК заключили меморандум о том, что энергохолдинг обязуется технически и экологически переоснастить Приднепровскую ТЭС.  Для Днепра и горожан это очень важно. Мы идем в согласованном графике, заявленному в меморандуме.  Надеемся, что так будет продолжаться и дальше. Чтобы в ближайшем будущем мы увидели полное экологическое переоснащение станции. Я также обращаюсь к крупному бизнесу, который находится в Днепре, последовать примеру компании ДТЭК и начать думать об экологии в нашем родном городе", - прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.

Перевод четырех блоков Приднепровской ТЭС на газовый уголь и строительство электрофильтра ДТЭК осуществил за полтора года. Станция фактически обрела новую жизнь, а энергосистема Украины – дополнительные 600 МВт мощности на отечественном топливе. В этот проект и строительство нового электрофильтра ДТЭК вложил почти полмиллиарда гривен.

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Тег Днепр, филатов, Борис Филатов, Приднепровская ТЭС

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