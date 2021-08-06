В Днепре повесился подполковник СБУ: кого обвинил в смерти

В лесополосе в Днепре обнаружили повешенным сотрудника департамент защиты национальной государственности СБУ в Днепропетровской области

В Днепре повесился сотрудник СБУ / коллаж "Сегодня"

В Днепре в лесополосе нашли повешенным старшего оперуполномоченного отдела "Т" (департамент защиты национальной государственности) Службы безопасности в Днепропетровской области. При нем была предсмертная записка, в которой обличаются виновные в его смерти.

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Об этом сообщил бывший нардеп Игорь Мосийчук в Telegram.

По словам политика, в предсмертной записке погибший подполковник СБУ обвинил в своей смерти начальника отдела "Т" и его заместителя.

Мосийчук также опубликовал фотокопию фрагмента документа об обнаружении тела, в которой замазана фамилия погибшего, видно только, что его звали Николай Владимирович.

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В документе также говорится, что начальнику департамента защиты национальной государственности СБУ в Днепропетровской области днем 5 августа позвонила жена погибшего, которая переслала собеседнику СМС, похожую на предсмертную записку.

После этого был организован поиск подполковника, вследствие которого в лесополосе одного из жилищных масивов Днепра он был найден повешенным.

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