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Непривитых не пускают в ТРЦ. Как живет Днепр в красной зоне

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 октября, 16:08
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Местные жители рассказали, как живут в условиях красной зоны в Днепре
В Днепре непривитых не пускают в ТЦ
В Днепре непривитых не пускают в ТЦ / Фото: Коллаж: Сегодня

Днепропетровская область уже неделю живет по правилам красной зоны карантина. За это время уже случилось немало конфликтов, когда невакцинированные люди либо проверяющие доказывали свою правоту. В Днепре такие конфликты начались из-за того, что в торговые центры не пускают людей без вакцины или теста.

Журналисты "Сегодня" узнали, какая ситуация в красных областях.

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Сотрудница кафе в Днепре рассказала, что на днях в ЦУМе произошел конфликт. Туда перестали пускать посетителей, не имеющих сертификатов о вакцинации либо тестов.

"Не пускали в само здание, не говоря уже об отдельных магазинах на его территории. Документы проверяла охрана торгового центра. Один из парней возмутился, сказал, что у охранников нет полномочий это проверять, на место была вызвана полиция. Было впечатление, что полиция не понимала, на чьей стороне быть. Посетитель сказал, что готов показывать документ только по решению суда", – сказала она.

По ее словам, школьников на днях отправили на недельные каникулы.

"Но университеты перешли на дистанционное обучение. С маршрутками ситуация сложнее: некоторые водители берут пассажиров только на сидячие места. Маршрутка, на которой езжу я – она бывает и забитой, включая стоячих пассажиров. То есть большинство водителей умудряются работать без ограничений", – говорит Елена.

К этому она добавляет, что продавцы и сотрудники кофеен не всегда спрашивают у посетителей документы о COVID-безопасности. В ее заведении работники спрашивали только два дня, но интересовались лишь наличием, не проверяли.

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"Приведу пример: к нам зашли две женщины. Мы спросили у них о наличии документов. Одна из них мне ответила, что есть, вторая махнула рукой, что, мол, тоже есть. Когда же я сказала ей о том, что спрашиваю серьезно, то она эмоционально ответила, что ни я, ни кто-то другой не имеет права проверять. И уточнила, что кофе она будет пить здесь, а не на улице. В итоге она все-таки осталась в кофейне", – сказала женщина.

По ее словам, спустя неделю пребывания Днепра в красной зоне, они решили даже не спрашивать о документах у посетителей.

"Во-первых, проверяющие, инспектирующие ТРЦ, требуют документы лишь у нас, сотрудников. Во-вторых, многие посетители считают, что скоро все закончится и все это хиханьки-хахоньки, мало кто воспринимает красную зону серьезно. Я хоть и сделала одну прививку, но, выходя на работу, делаю тест", – подытожила днепрянка.

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