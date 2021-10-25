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Нещеплених не пускають у ТРЦ. Як живе Дніпро в "червоній зоні"

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
25 жовтня, 16:08
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Місцеві жителі розповіли, як живуть в умовах "червоної зони" в Дніпрі
У Дніпрі нещеплених не пускають в ТЦ
У Дніпрі нещеплених не пускають в ТЦ / Фото: Колаж: Сьогодні

Дніпропетровська область вже тиждень живе за правилами "червоної зони" карантину. За цей час вже сталося чимало конфліктів, коли невакциновані люди або перевіряючі доводили свою правоту. У Дніпрі такі конфлікти почалися через те, що в торгові центри не пускають людей без вакцини або тесту.

Журналісти "Сьогодні" дізналися, яка ситуація в "червоних областях".

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Співробітниця кафе в Дніпрі розповіла, що днями в ЦУМі відбувся конфлікт. Туди перестали пускати відвідувачів, які не мають сертифікатів про вакцинацію або тестів.

"Не пускали в саму будівлю, не кажучи вже про окремі магазини на його території. Документи перевіряла охорона торгового центру. Один з хлопців обурився, сказав, що у охоронців немає повноважень це перевіряти, на місце була викликана поліція. Було враження, що поліція не розуміла, на чиєму боці бути. Відвідувач сказав, що готовий показувати документ тільки за рішенням суду", – сказала вона.

За її словами, школярів днями відправили на тижневі канікули.

"Але університети перейшли на дистанційне навчання. З маршрутками ситуація складніша: деякі водії беруть пасажирів тільки на сидячі місця. Маршрутка, на якій їжджу я – вона буває і забито, включаючи стоячих пасажирів. Тобто більшість водіїв примудряються працювати без обмежень", – каже Олена.

До цього вона додає, що продавці і співробітники кав'ярень не завжди запитують у відвідувачів документи про COVID-безпеку. У її закладі працівники запитували тільки два дні, але цікавилися лише наявністю, не перевіряли.

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"Наведу приклад: до нас зайшли дві жінки. Ми запитали у них про наявність документів. Одна з них мені відповіла, що є, друга махнула рукою, що, мовляв, теж є. Коли ж я сказала їй про те, що питаю серйозно, то вона емоційно відповіла, що ні я, ні хтось інший не має права перевіряти. І уточнила, що каву вона буде пити тут, а не на вулиці. У підсумку вона все-таки залишилася в кав'ярні", – сказала жінка.

За її словами, через тиждень перебування Дніпра в "червоній зоні", вони вирішили навіть не питати про документи у відвідувачів.

"По-перше, перевіряючі, які інспектують ТРЦ, вимагають документи лише у нас, співробітників. По-друге, багато відвідувачів вважають, що скоро все закінчиться і все це хиханьки-хахонькі, мало хто сприймає "червону зону" серйозно. Я хоч і зробила одне щеплення, але, виходячи на роботу, роблю тест", – підсумувала дніпрянка.

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