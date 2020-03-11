Под Днепром проснулись змеи: опасны ли они (фото)

В Днепропетровской области проснулись змеи. В частности, представителей пресмыкающихся заметили в городе Новомосковск.

Фото опубликовал на своей странице в Facebook Юрий Прытков.

Как оказалось, на пути Юрию попались обычные ужи.

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Отметим, что ужи не агрессивные. При виде человека они, как правило, спасаются бегством. Впрочем, защищаясь, уж будет сильно шипеть и забрасывать голову назад, чтобы внушить страх своему "врагу".

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Если же это не помогло, выделяет густую неприятно пахнущую жидкость и притворяется мертвым, расслабляя полностью мышцы. Кусается редко. Для человека укус ужа не представляет опасности.

В апреле-мае у ужей наблюдается брачный период. Однако, в связи с аномально теплой зимой, отмечают ученые, этот период может начаться и раньше.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Днепре в дом одной из жительниц забралась змея. На помощь женщине приехали спасатели. Они выловили змею и выпустили на волю за городом.

Также ранее в Днепре ядовитый змей напугал сотрудников одного из почтовых отделений города. Полуметровая рептилия влезла в помещение и затаилась в подсобке.

Кроме того, мы писали, что в Харьковской области женщину, которую укусила гадюка, с помощью санитарного самолета доставили в медицинское учреждение.

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