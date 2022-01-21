Помогали спецслужбы РФ. В Кривом Роге студент "минировал" колледж (фото, видео)

В Кривом Роге Днепропетровской области СБУ задержала парня, который "минировал" местный колледж. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Псевдоминером оказался студент другого местного колледжа, который заказал "минирование" у администратора одного из российских закрытых телеграм-чатов, управляемого спецслужбами РФ.
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Анонимное письмо о "минировании" отправили 20 января на электронную почту горячей линии СБУ и самого колледжа.
Автор сообщения представился "российским террористом" и потребовал 250 тыс. грн выкупа, "чтобы теракта не произошло".
Правоохранители сразу осуществили необходимые проверки и не обнаружили взрывных предметов в колледже.
Хотел дистанционку
Личность псевдоминера установили и задержали. Свой поступок он мотивировал тем, что желал, чтобы колледж перевели на дистанционную форму обучения.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
Школьники и студенты устраивают массовые "минирования"
Наши источники в правоохранительных органах рассказали, что сейчас большинство псевдоминирований идет от школьников и студентов, которые "заказывают" минирование в закрытых телеграмах, курируемых ФСБ. Российские спецслужбы делают это сознательно, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию.
Студент "минировал" местный колледж. Фото: пресс-служба СБУ
Волна "минирований" в Украине
- 13 января в Хмельницком "заминировали" школу №6. Сообщение поступило в полицию.
- В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.
- В Киеве поступило сообщение о минировании 46 школ. В полиции Киева "Сегодня" сообщили, что утром в колл-центр СБУ поступило анонимное сообщение о минировании.
- В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано с постоянными угрозами минирования учебных заведений.
- 12 и 13 января по Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. У них есть признаки хорошо спланированной акции.
В Ровно 20 января проверяют сообщения о якобы минировании всех школ. Детей и учителей эвакуировали.
В четверг, 20 января, в Киеве снова заминировали учебное заведение. Поступило сообщение о заложенной взрывчатке в гимназии №191.
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