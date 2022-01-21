В Днепре пьяная женщина бросалась под машины и получила за это по лицу (видео)

На улице Шмидта в Днепре пьяная женщина бросалась под колеса машин. Один из водителей сделал ей физическое замечание, но это не помогло.
Об этом сообщил местный Telegram-канал "Днепр сейчас".
На видео видно, как женщина бегает по проезжей части и блокирует движение автомобилей.
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Со слов очевидцев, женщина выскочила под авто и ударила его ногой. Но водитель не стал терпеть и ударил ее по лицу.
После того, как женщину ударили, она не перестала мешать водителям.
Причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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