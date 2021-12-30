В одной руке руль, в другой – бутылка. В Харькове девушка устроила "веселье" за рулем – видео

В Харькове девушка ездила за рулем иномарки, выпивая при этом шампанское – что известно

Харьковчанка пила шампанское за рулем / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове после того, как претендентка на Мисс Украина промчалась на авто по тротуару, произошел еще один скандал на дороге. Девушка-водитель пила шампанское, пока ехала на авто по заснеженной дороге.

Запись появилась в Telegram-канале "Харьков 1654".

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Все "веселье" пассажир девушки снимал на видео и опубликовал в Сети. На видео видно, что на улице уже было темно. Водитель держала в одной руке руль, а в другой – бутылку шампанского. Она ехала по дороге и одновременно употребляла алкоголь.

Отметим, что по состоянию на утро 30 декабря этой записи в соцсети Instagram уже нет. Вероятно, что ее удалил автор.

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Фото со страницы девушки в Instagram

В Украине будут еще больше следить за водителями

В период новогодних праздников полицейские усилят контроль за водителями. Они будут следить, чтобы люди не садились за руль пьяными. В этом году в стране существенно усилилась ответственность за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.