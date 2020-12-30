В Днепропетровской области задержали злоумышленников, похищавших людей

Кроме того, подозреваемые торговали наркотиками

В Днепропетровской области полицейские ликвидировали преступную группировку, которая совершала вооруженные разбойные нападения, похищала людей и торговала наркотиками.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, организатором оказался 34-летний житель Никополя. Он подобрал людей и четко распределил между ними роли. В состав группы входило до 15 человек, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности и имели преступный опыт.

Отмечается, что часть участников занималась сбытом наркотиков, другие входили в так называемый "силовой блок" – похищали людей с целью вымогательства денег. По предварительной информации, ежемесячный оборот запрещенных веществ составил почти шесть млн грн.

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В местах проживания членов группы состоялось 17 обысков, в ходе которых правоохранители обнаружили оружие, гранаты, наркотики и деньги, полученные преступным путем.

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Правоохранители задержали шесть мужчин. Уточняется, что двое участников группы уже были ранее задержаны и находятся в учреждении отбывания наказаний. Фигурантам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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