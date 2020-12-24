Под Тернополем банда похитила предпринимателя: пытали всю ночь и требовали 800 000 долларов

Один из членов группировки уже успел сбежать заграницу

В Тернопольской области злоумышленники похитили и пытали предпринимателя, требуя у него 800 тыс. долл. Его жену они удерживали в гостинице.

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Об этом сообщили в Нацполиции.

Так, уроженец Тернопольской области, который сейчас проживает в Киеве и занимается бизнесом, связанным с криптовалютой, на прошлых выходных приехал в Тернополь с женой к родственнику на день рождения.

В субботу вечером на выезде из Тернополя неизвестные на трех авто заблокировали ему дорогу. Они вытащили мужчину из салона и силой затолкали в багажник иномарки, одев наручники. Жену посадили в другое авто и увезли в неизвестном направлении. Похитили и иномарку пострадавшего – Toyota Camry.

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Члены группировку потребовали у мужчины несуществующий долг в размере 800 тысяч долларов. Его жену они сначала силой удерживали в автомобиле, а затем – в гостинице. Мужчину держали в авто, где всю ночь избивали и запугивали оружием.

О случившемся сообщил сам потерпевший. К счастью, похитители не нашли у пострадавшего другой телефон. Однако когда копы и спецназовцы приехали, злоумышленники уже скрылись. Жену потерпевшего нашли в гостинице.

Правоохранителям задержали двоих из семи подозреваемых – соорганизатора и исполнителя. Вчера им объявили подозрение и избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 и 500 тыс. грн соответственно.

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Еще одного похитителя поймали через полтора суток после преступления. Сам сдался в полицию и организатор. Его будут судить и за сбыт наркотиков в составе группировки.

Еще троих подозреваемых ищут. Известно, что один из них уже успел выехать из Украины.

Напомним, ранее в Черновицкой области задержали организатора похищения предпринимателя из Винницкой области.

Кроме того, в Донецкой области четырех полицейских обвиняют в продаже наркотиков, похищении людей, превышении власти и вымогательстве.

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