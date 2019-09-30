На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: в ход пошло запрещенное оружие

Фото: пресс-центр штаба ООС

За минувшие сутки, 29 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 26 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь среди бойцов ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"29 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 15 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, трижды боевики открывали огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия неподалеку Новотроицкого, столько же – вблизи Павлополя. По два раза неподалеку Водяного и Талаковки оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Пищевиков стреляли из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Песков – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Ппитного, Авдеевки, Невельского применили стрелковое оружие.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды неподалеку Майского велся огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Луганского стреляли из миномета калибра 120 мм, неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Вблизи Крымского боевики применили миномет калибра 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометы различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Новгородского оккупанты ударили из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Два обстрела из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг устроил вблизи Луганского. Неподалеку Хутора Свободного применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В районе Золотого стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – рассказали в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 сентября оккупанты снова нарушили перемирие. В штабе Объединенных сил отметили, что за прошлые сутки позиции Вооруженных сил Украины попали под обстрелы 23 раза, в том числе и из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

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