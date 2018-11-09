На Донбассе идет война, худшая со времен войны на Балканах – Волкер

На Донбассе просто сейчас идет война, которая является самой худшей европейской войной со времен югославского кризиса в 90-х годах прошлого века.

Об этом в четверг во время телефонного брифинга заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины посол Курт Волкер.

"Ситуация, которая наносит вред населению на Востоке Украины, по-прежнему ужасная. Это война, которая идет в Европе. Он уже привела к огромному количеству смертей со времен войны на Балканах в 90-е годы, и привела к огромному количеству беженцев, которые появились как результат войны в Европе, чем когда-либо со времен Второй мировой войны", – сказал американский дипломат.

Он напомнил печальную статистику, по которой с июля 2017 года по октябрь 2018 года в результате конфликта пострадали 450 гражданских лиц. Только в этом году, в начале октября 2018 года, 170 человек получили ранения и 42 человека – погибли. В результате конфликта были убиты более 10 000 человек, из которых 3000 – гражданские лица. Еще более 3,4 млн людей срочно нуждаются в помощи и защите, предоставлении услуг по всему спектру, включая обеспечение едой, водой и кровом.

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"Существуют пункты пересечения между оккупированными районами и остальной Украиной. Это очень опасные пункты пересечения. Между тем, около 1,3 миллиона пересекают эту линию ежемесячно. Люди едут, преимущественно, с оккупированных территорий в Украину и назад с целью достать базовое обеспечение и товары, а также, чтобы получить доступ к правительственным услугам", – заметил Волкер.

Дипломат отдельно обратил внимание на то, что большинство людей, которые сейчас остаются на оккупированных территориях, – это люди пожилого возраста. Молодые люди вынуждены покинуть дома, чтобы избежать принудительной военной службы, или для того, чтобы найти работу и переправлять определенные суммы денег своим оставшимся семьям.

"В этом конфликте в Украине погибло уже больше украинских военнослужащих, больше жертв, чем Америка понесла за все время войны в Афганистане. Говорю об этом, чтобы дать вам представление о масштабе боевых действий и о жертвах, которые несет Украина", – сказал американский посол.

Он еще раз подчеркнул, что самым худшим в этой ситуации остаются страдания мирных людей, которые ежедневно испытывают физические страдания в результате конфликта. Они страдают от отсутствия свобод на оккупированных территориях, они погибают на минах и взрывных устройствах, они находятся под постоянной угрозой голода, нехватки воды, болезней, и эти угрозы постоянно растут.

"Это ужасная гуманитарная ситуация будет поражать Европу, и она может быть прекращена. Ее можно предотвратить. Ее можно предотвратить и она может закончиться. Мы действительно должны держать эту ситуацию среди главных тем и среди главных задач, которые возникают перед людьми, для того, чтобы разрешить этот конфликт", – подчеркнул представитель Государственного департамента США.

Напомним, последний раз Волкер был в Украине в середине сентября, когда приезжал на Форум YES в Киев. Сначала он встретился с президентом Петром Порошенко, с которым обсудил ситуацию на Донбассе. В рамках Форума он заявил, что США готовы к новым поставкам летального оружия Украине. Спецпредставитель Госдепартамента США отметил, что это будет обычный бизнес.

В то же время Волкер рассказал, как Кремль затягивает вопрос с миротворцами на Донбассе. Он рассчитывает на новую встречу с Владиславом Сурковым, но отметил, этому мешает отсутствие новых предложений Кремля по миротворцам на Донбассе.