США готовы к новым поставкам летального оружия Украине – Волкер

Сегодня, 16:24

Спецпредставитель Госдепартамента США отметил, что это будет обычный бизнес 

Фото: Twitter
Фото: Twitter

США готовы обсудить с Украиной и решить вопрос усиления ее обороноспособности. Об этом заявил на брифинге спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в рамках 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

"Президент Обама запрещал поставлять в Украину летальное оружие, а мы теперь это делаем. Сейчас мы готовы улучшать обороноспособность Украины. Конечно, она уже усилилась, но есть некоторые пробелы в этом. Мы можем обговорить эти пробелы. Мы готовы сесть и обсудить с Украиной в чем она нуждается. Они могут определенные вещи покупать", – сказал Волкер.

Он добавил, что Украина и США будут над этим работать, и это будет обычный бизнес.

"Таким образом Украина будет усиливать свою оборонную способность", – резюмировал Волкер.

Также на конференции Курт Волкер заявил, что Россия должна стать мирным соседом для Украины, Грузии и Молдовы и перестать решать за них их будущее. Именно РФ он считает виновной в создании конфликта на Донбассе.

Спецпредставитель Госдепартамента США выступил за продление новых санкций против России. Волкер отметил, что они стали сюрпризом для Путина, и РФ занижает их влияние.

Также ранее Волкер предупредил, что антироссийские санкции США будут действовать, пока РФ не предложит меры для достижения мира на Донбассе и не начнет сотрудничать с целью поиска соответствующего решения.
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Источник:

Укринформ

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