Обострение на Донбассе: оккупанты нарастили число обстрелов, у ВСУ снова потери

Украинские позиции обстреливались из минометов, гранатометов и другого оружия

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 20 мая оккупанты 14 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе и с применением запрещенных "Минском" вооружений.

Как сообщили в штабе ООС, в результате вражеских обстрелов был ранен украинский боец.

По данным военных, возле Павлополя, Песок, Старогнатовки, а также дважды возле Каменки и трижды в районе Богдановки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия.

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Защитников Красногоровки обстреливали из минометов калибра 120 мм – по их позициям выпустили 20 мин. В районе Орехово оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от поселка Шумы противник из миномета калибра 82 мм выпустил 11 мин, а в районе Пивденного боевики дважды вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Окрестности Крымского обстреливали из станковых противотанковых гранатометов.

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Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки, 19 мая, на Донбассе оккупанты устроили 10 обстрелов позиций украинских военных.

Напомним, недавно в "ДНР" взорвался склад боеприпасов, в результате чего было много пострадавших, в том числе гражданских лиц. Это произошло по вине боевиков, но они, как принято, стали все валить на ВСУ.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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