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В "ДНР" взорвался склад боеприпасов, много пострадавших: подробности

16 мая, 05:00

Сергей Мартынец

Вот только российские пропагандисты уже пытаются скрыть реальные причины и валят все на ВСУ

В оккупированной Саханке (Донецкая область) произошел взрыв склада боеприпасов боевиков, в результате чего 14 человек получили ранения, в том числе гражданские. Однако оккупанты пытаются выдать это за обстрел украинской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"7 мая в н.п. Саханка произошел взрыв хранилища боеприпасов из-за нарушения мер безопасности, в результате которого погиб один российский наемник и шестеро получили тяжелые ранения. Кроме того, осколками мин были ранены восемь гражданских лиц, находившихся за пределами территории хранения боеприпасов", – говорится в сообщении.

В разведке также отметили, что российские пропагандисты использовали данное происшествие для распространения фейков, что якобы причиной взрыва стал артиллерийский обстрел со стороны подразделений Объединенных сил с вооружения, запрещенного Минского соглашениями.

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Таким образом оккупанты пытались скрыть истинные причины происшествия для предотвращения роста уровня недовольства местного населения пребыванием российских оккупационных войск на Донбассе.

Напомним, 6 мая в центре оккупированного Донецка прогремел взрыв. Как оказалось, взорвался автомобиль у здания так называемого "Ворошиловского РОВД".

Также мы писали, что под Докучаевском молодой женщине оторвало ногу на минном поле боевиков. Местная жительница попыталась обойти пункт пропуска с оккупированной территории, но случилась беда.

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взрыв Донбасс боевики Саханка склад боеприпасов

Источник: Сегодня

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