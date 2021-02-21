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Украинские военные угомонили российских снайперов: что произошло на передовой

21 февраля, 19:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник снова бросил в бой снайперов, но получили по зубам и успокоились

На Донбассе не утихает вражеский огонь. Сегодня боевики один раз атаковали украинских военных, но нарвались на ответный огонь.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные оккупационные войска осуществили несколько прицельных выстрелов из снайперского оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Светлодарск.

На обстрелы противника украинские воины открыли огонь в ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК оповестили представителей ОБСЕ. Боевых потерь у ВСУ нет.

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Как сообщали новости "Сегодня", основные события вчера разворачивались под Горловкой. По данным Генштаба ВСУ, боевики вообще открыли огонь по своим позициям с целью обвинить украинскую армию в обстрелах и применении тяжелого вооружения. Стало известно, что за субботу были уничтожены 9 боевиков.

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Также за вчерашний день боевики обстреляли еще и мирных жителей. В штабе ООС отметили, что противник семь раз нарушил режим прекращения огня.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики снайперы ООС

Источник: Сегодня

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