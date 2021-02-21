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Українські військові вгамували російських снайперів: що відбулося на передовій

21 лютого, 19:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Противник знову кинув у бій снайперів, але отримав по зубах і заспокоївся

На Донбасі не вщухає ворожий вогонь. Сьогодні бойовики один раз атакували українських військових, але нарвалися на вогонь у відповідь.

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Про це повідомляє штаб Об'єднаних сил.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" озброєні окупаційні війська здійснили кілька прицільних пострілів зі снайперської зброї по українських позиціях недалеко від населеного пункту Світлодарськ.

На обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК сповістили представників ОБСЄ. Бойових втрат у ЗСУ немає.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", основні події вчора розгорталися під Горлівкою. За даними Генштабу ЗСУ, бойовики взагалі відкрили вогонь по своїх позиціях з метою звинуватити українську армію в обстрілі й застосуванні важкого озброєння. Стало відомо, що за суботу було знищено 9 бойовиків.

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Також учора бойовики обстріляли ще і мирних жителів. У штабі ООС відзначили, що противник сім разів порушив режим припинення вогню.

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

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Донбас ВСУ бойовики снайпери ООС

Джерело: Сьогодні

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