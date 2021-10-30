ВСУ заняли село Старомарьевка на Донбассе – журналист (видео)

Над населенным пунктом подняли украинские флаги

На Донбассе продолжаются военные действия / Фото: Коллаж: Сегодня

Силы ВСУ взяли под контроль село Старомарьевка в "серой" зоне на Донбассе. А контрразведка СБУ занялась проверкой местных жителей, у которых якобы гражданство РФ.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

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По его словам, село заняла 93-й механизированная бригада "Холодний Яр".



"Установка блок-поста, оборудование оборонительных позиций и поднятие украинских флагов над Старомарьевкой осуществлены в ответ на многочисленные просьбы местных жителей, обеспокоенных угрозами российских оккупантов и террористическими обстрелами. Теперь в селе будет обеспечена нормальная работа органов украинской власти, начнут решаться гуманитарные вопросы", - написал он.





Также, контрразведка СБУ занялась проверкой сообщений в российских СМИ, что якобы 37 жителей села являются гражданами России и получили российские паспорта.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреля 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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