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ЗСУ зайняли село Старомаріївка на Донбасі – журналіст (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 жовтня, 17:34
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Над населеним пунктом підняли українські прапори
На Донбасі тривають воєнні дії
На Донбасі тривають воєнні дії / Фото: Колаж: Сьогодні

Сили ЗСУ взяли під контроль село Старомаріївка у "сірій" зоні на Донбасі. А контррозвідка СБУ взялася за перевірку місцевих жителів, у яких нібито громадянство РФ.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

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За його словами, село зайняла 93-а механізована бригада "Холодний Яр".

"Встановлення блок-поста, обладнання оборонних позицій та підняття українських прапорів над Старомар'ївкою здійснено у відповідь на численні прохання місцевих жителів, стурбованих погрозами російських окупантів та терористичними обстрілами. Тепер у селі буде забезпечено нормальну роботу органів української влади, почнуть вирішуватись гуманітарні питання", – написав він.



Також контррозвідка СБУ зайнялася перевіркою повідомлень у російських ЗМІ, що нібито 37 мешканців села є громадянами Росії та отримали російські паспорти.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія всіляко заперечує причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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