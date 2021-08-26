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Жили в подвале. Фонд Рината Ахметова помогает психологически восстановиться детям Донбасса

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
26 августа, 01:29
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Детям, не понаслышке знающим об обстрелах, от которых приходилось прятаться по подвалам, помогают психологи из лагеря в Святогорске
В лагере от Фонда Рината Ахметова отдіхают дети с Донбасса
В лагере от Фонда Рината Ахметова отдіхают дети с Донбасса

Для детей с Донбасса летний лагерь – больше, чем отдых. Здесь они погружаются в творчество, которое помогает забыть ужасы, воплощая все пережитое в маленьких фильмах. А опытные специалисты Фонда Рината Ахметова предоставляют детям столь необходимую психологическую помощь.

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О психологическом восстановлении в лагере в Святогорске – в сюжете новостей "Сегодня".

Первые видеоработы блоггеров-новичков – это настоящие маленькие фильмы о том, как они запомнили начало войны. Ведь все они с Донбасса и не понаслышке знают о печальных событиях. Как Екатерина Зимовая – переселенка из Лебединского.

"Попал снаряд в общежитие, снарядом у нас девочку убило в садике... сначала ее брата, а потом ее", – вспоминает 12-летняя Катя.

Она также вспоминает, как сама в первый раз скрывалась от обстрелов в подвале. Говорит, потом это стало обычным делом.

"Мы начали днем спать в подвале, ночевать иногда. Потом, когда переставали выстрелы, мама ходила за едой в дом. Мы выходили только так, минут на 10, слышали выстрели – и опять заходили в подвал", – рассказывает девочка.

Вскоре она с семьей переехала в Мариуполь, но в родном селе остались бабушка с дедушкой.

"На улице бабушки – там только те, кто старенькие. Те, кто молодые, у кого дети – они все поуезжали. А бабушка – у нее хозяйство, все такое", – говорит Катя.

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Она добавляет, что в Лебединском по-прежнему слышны выстрелы, однако большинство людей на них уже не обращает внимания.

"Я, брат – нормально относимся, мама – нормально. Привыкли уже все. Есть друзья, которые боятся очень сильно выходить на улицу, когда стреляют", – делится девочка.

Как помогают в лагере

В этом году Фонд Рината Ахметова устроил для более сотни детей Донбасса летний отдых в детском лагере Святогорска, чтобы восстановились и психологически, и физически.

"Мы будем очень стараться, чтобы они зарядились яркими эмоциями, положительным настроением и уехали с хорошими воспоминаниями. Чтобы это было и правда мирное лето для детей Донбасса", – говорит психолог Валерия Волкова.

С 2015 года в рамках проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" оздоровились более 4500 ребят.

"Очень хочется сказать спасибо Фонду Рината Ахметова за такую поездку. Тут можно друзей найти из своего города много, пообщаться. Весело, вожатые крутые – мне все нравится!" – подтверждает переселенка с Лебединского Катя Зимовая.

Напомним, врачи скорой провели мастер-класс по оказанию первой помощи для детей, которые оздоравливаются и проводят время с пользой в лагере от проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" в Святогорске.

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