ДТП с мажором в Харькове. Подросток "хотел проскочить на красный" – адвокат

По словам адвоката, Николай Харьковский просто хотел проверить скорость автомобиля

Подросток Николай Харьковский сказал, что проверял состояние авто, но произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Адвокат подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина в Харькове 16-летнего Николая Харьковского, заявила, что подросток пытался проскочить на красный сигнал светофора, когда разогнал автомобиль до 180 км/ч.

Об этом сообщила адвокат Николая Харьковского Инна Данилова накануне судебного заседания в Червонозаводском райсуде, передает Суспільне.

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Что говорит адвокат

По словам Даниловой, подросток дал показания в ходе досудебного следствия. И он рассказал, что проверял скорость автомобиля.

"Это какой-то американский автомобиль. Он разогнал до 180 км/ч в тот момент, когда понял, что не успевает притормозить. Когда он увидел, что не успевает пролететь на зеленый сигнал светофора (или желтый мигающий был) на той скорости, машина уже превышала скорость. Он хотел проскочить на "красный" и нажал на газ быстрее, чтобы пролететь – и так произошло ДТП", - сказала Данилова.

По ее словам, Харьковский полностью признает свою вину, но отмечает, что в его действиях не было прямого умысла.

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"Это преступление, совершенное по неосторожности. Оно не имеет прямого умысла. Мой подзащитный нарушил правила дорожного движения, а не совершил умышленное убийство в отношении Носова", - сказала адвокат.

Что с гражданскими исками

Данилова называет необоснованной сумму гражданских исков от детей погибшего Игоря Носова в размере 2 млн грн.

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"Они преувеличены до невероятных сумм. Не потому что они оценили жизнь своего отца в сумму два миллиона гривень каждый из них. Нет, я понимаю, что жизнь — она неоценима, но любой гражданский иск должен быть обоснован", — говорит Данилова.

По ее словам, семья Харьковского не в состоянии их оплатить, в частности, из-за наложенного ареста на имущество.

Харьковского уже доставили в суд

19 января в Харькове Червонозаводской районный суд рассматривает вопрос о содержании под стражей 16-летнего Николая Харьковского.

В суде рассмотрят вопрос о продлении ареста Николая Харьковского на два месяца.

Напомним, 6 октября 2021 года на автомобиле Infiniti подросток столкнулся с Chevrolet. В результате ДТП на Одесской погиб 58-летний водитель Chevrolet Игорь Носов.

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