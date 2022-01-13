В деле Николая Харьковского новый поворот – "знакомая" судья заявила о самоотводе

Судья Татьяна Янцовская не будет судить 16-летнего подростка за смертельное ДТП в Харькове – что известно

Татьяна Янцовская заявила о самоотводе по делу водителя-подростка / Фото: Коллаж: Сегодня

Судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская заявила о самоотводе по делу о смертельном ДТП с 16-летним Николаем Харьковском. Как известно, она уже осудила парня по другому делу условно.

Об этом сообщил руководитель аппарата суда Александр Воронин, пишет "Суспильне".

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Подготовительное заседание по делу по обвинению юноши назначено на 19 января, а о самоотводе судьи стало известно 12 января.

Ответ суда на запрос СМИ. Скриншот

Отметим, что пока Янцовская не уточнила, почему приняла такое решение.

Янцовская уже "спасла" парня от тюрьмы?

В июле 2021 года судья Татьяна Янцовская вынесла приговор Николаю Харьковскому по делу о стрельбе в торговом центре.

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Янцовская признала юношу виновным по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) и назначила ему 2 года лишения свободы, но освободила от отбывания наказания с испытательным сроком на год.