ДТП з мажором у Харкові. Підліток "хотів проскочити на червоний" – адвокат

За словами адвоката, Микола Харківський просто хотів перевірити швидкість автомобіля.

Підліток Микола Харківський сказав, що перевіряв стан авто, але сталася ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

Адвокат підозрюваного у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна в Харкові 16-річного Миколи Харківського заявила, що підліток намагався проскочити на червоний сигнал світлофора, коли розігнав автомобіль до 180 км/год.

Про це повідомила адвокат Миколи Харківського Інна Данилова напередодні судового засідання у Червонозаводському райсуді, повідомляє Суспільне.

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Що каже адвокат

За словами Данилової, підліток дав свідчення під час досудового слідства. І він розповів, що перевіряв швидкість автомобіля.

"Це якийсь американський автомобіль. Він розігнав до 180 км/год у той момент, коли зрозумів, що не встигає пригальмувати. Коли він побачив, що не встигає пролетіти на зелений сигнал світлофора (або жовтий, що блимав) на тій швидкості, машина вже перевищувала швидкість. Він хотів проскочити на "червоний" і натиснув на газ швидше, щоб пролетіти – і так сталася ДТП", – сказала Данилова.

За її словами, Харківський повністю визнає свою провину, але зазначає, що у його діях не було прямого наміру.

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"Це злочин, скоєний з необережності. Він не має прямого наміру. Мій підзахисний порушив правила дорожнього руху, а не скоїв умисне вбивство Носова", – сказала адвокатка.

Що з цивільними позовами

Данилова називає необґрунтованою суму цивільних позовів від дітей загиблого Ігоря Носова у розмірі 2 млн грн.

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"Вони перебільшені до неймовірних сум. Не тому що вони оцінили життя свого батька на суму два мільйони гривень, кожен з них. Ні, я розумію, що життя — воно безцінне, але будь-який цивільний позов має бути обґрунтований", – каже Данилова.

За її словами, сім'я Харківського не в змозі їх сплатити, зокрема через накладений арешт на майно.

Харківського вже привезли до суду

19 січня у Харкові Червонозаводський районний суд розглядає питання про утримання під вартою 16-річного Миколи Харківського.

У суді розглянуть питання про продовження арешту Миколи Харківського на два місяці.

Нагадаємо, 6 жовтня 2021 року на автомобілі Infiniti підліток зіштовхнувся з Chevrolet. Внаслідок ДТП на Одеській загинув 58-річний водій Chevrolet Ігор Носов .

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