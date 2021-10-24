Облачно и заморозки: какой будет погода в Харькове сегодня

В Харькове будет пасмурная погода практически весь день. Температура днем будет составлять около 6-11 градусов тепла, а ночью – около 2 градусов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В городе будет переменная облачность. Без существенных осадков.
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Температура воздуха ночью опуститься до 0-2 градусов тепла, днем поднимется до 8-10 градусов тепла.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
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