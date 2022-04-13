В Харькове оккупанты обстреливают жилые дома и школы, разрушены 2000 зданий – Терехов

Мэр города заявил о целенаправленном геноциде против харьковчан

Обстрелы не прекращаются с начала войны, сообщил Игорь Терехов / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты с начала войны обстрелами уничтожили почти 2000 зданий в Харькове, из них почти 1700 жилых домов.

Об этом сообщил в эфире канала "Украина 24" мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Обстрелы не прекращаются, идет постоянная бомбежка. За это время российские оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом, 75 школ. Это говорит о том, что сегодня идет целенаправленный геноцид против украинского народа и целенаправленный геноцид против города Харькова и мирных харьковчан. Есть погибшие, есть раненые, ситуация очень тяжелая", – рассказал мэр.

При этом Терехов отметил, что коммунальные службы города, несмотря на обстрелы, продолжают работу:

"Мы вместе с волонтерами раздаем продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. У нас работают магазины, аптеки, рынки, чтобы люди могли себе купить то, что им необходимо. Кроме того, коммунальные службы все полностью работают, мы подаем горячую и холодную воду в дома, электроэнергию".

Оккупанты раскидали мины в спальных районах Харькова

Российские оккупанты из артиллерии забросали минами спальные районы Харькова.

Оккупанты раскидали мины между домами, на клумбах и в мусорках. Это противотанковые мины отложенного действия – взрываются только через время. И таким образом несут опасность для местных жителей. Людей просят не приближаться к ним и сразу сообщать в специальные службы.

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В Харькове такие мины обнаружили впервые. До этого уже фиксировали такие под городом – в поселке Песочин и Дергачи.