В Харькове презентуют чеховского "Дядю Ваню" и балет с водопадом на сцене: появились фото

Театралам обещают представления в воде и под открытым небом

В Харькове любители театра с нетерпением ждут открытия нового сезона, а он обещает быть интересным: в храмах искусства вовсю репетируют необычные постановки и яркие шоу. Корреспонденты "Сегодня" узнали, чем собираются удивлять горожан актеры и музыканты.

ПОСТАНОВКИ.

Еще в августе традиционно Харьковский государственный академический украинский драматический театр им. Шевченко открыл сезон на малой сцене, а вот 27 сентября на большой сцене представят премьеру комедии "Noises Off, или Шум за сценой" по пьесе британского автора Майкла Фрейна в постановке режиссера Александра Ковшуна.

На зимний период заслуженный деятель искусств Украины Александр Аркадин-Школьник готовит масштабное сценическое воплощение романа "Повія" Панаса Мирного, а к новогодним праздникам молодой режиссер Лилия Петренко репетирует подарок маленьким зрителям — спектакль "Бременские музыканты".

"Весной также запланированы две премьеры: режиссер, заслуженный деятель искусств Украины Степан Пасечник смоделирует на большой сцене мир пьесы Антона Чехова "Дядя Ваня", а Александр Ковшун будет экспериментировать на малой сцене с историей об одном из самых известных тиранов – с трагедией Альбера Камю "Калигула", – рассказала руководитель литературной части Маргарита Корнющенко.

В Академическом русском драматическом театре им. Пушкина режиссер Александр Середин готовит спектакль по роману Эриха Марии Ремарка "Три товарища" в современном прочтении, а его коллега Ольга Турутя-Прасолова – пьесу "Йерма" Федерико Гарсия Лорки.

"Режиссер планирует создать мистически ритуальное действо о силе женской энергии", – отметила руководитель литературно-драматургической части театра Ирина Челомбитько.

С МУЗЫКОЙ.

В оперном театре с 4 по 21 октября традиционно проведут осенний "Схіd Opera Fest", а в июле – Summer Opera Fest. Действа соберут именитых солистов из Италии, США и Японии. В рамках феста состоится одноактный балет "Шахерезада" и новая сценическая версия произведения "Кармина Бурана".

В ноябре презентуют грандиозную премьеру – балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" на воде с 12-ю танцорами-"лебедями".

"Во втором и четвертом актах артисты станцуют в воде, а еще будет водяная завеса и водопад", — рассказали нам в оперном.

А вот дети 21 сентября могут посетить балет "Белоснежка и семь гномов". Также в новом сезоне презентуют балет "Спартак" и оперу "Василь Вышиваный".

В Харьковской филармонии также готовят много интересного для поклонников. Так, 22 сентября состоится яркое симфошоу под открытым небом на арт-заводе "Механика", где гостей ждут хиты мировой классики.

Готовят в филармонии и несколько проектов для младшего поколения. 15 сентября состоится премьера развлекательно-познавательной программы #Филармониядетям для школьников 6-15 лет: гости услышат шедевры мировой органной музыки в исполнении Станислава Калинина, а также побывают на лекциях и мастер-классах.

Напомним, что городок Тульчин в Винницкой области на пять дней превратился в оперную столицу страны. Там, во дворце Потоцких, состоялся международный фестиваль под открытым небом "Опера Фест".

Также недавно в Черкасской области прошел семнадцатый мотофестиваль "Тарасовая Гора". В этом году тут собрались тысячи байкеров.

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