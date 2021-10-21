Тепло и без дождей: прогноз погоды в Харькове на 21 октября

В Харькове несмотря на теплую погода, возможны порывы ветра

В этот день зонтики жителям Харькова не понадобятся/Коллаж: Сегодня

В четверг, 21 октября, в Харькове ожидается переменная облачность, однако без осадков. В то же время вскоре в Украину нагрянет серьезное похолодание.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Температура воздуха в Харькове в течение дня составит +15-17 градусов. Ветер-южный, 7-12 м/с. Осадков не прогнозируют.

Оригинальный прогноз

Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды ввели обнаженные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз рассказывают на английском языке. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания. Прогноз рассказывают для Европы и США.

Реклама

Читайте также