Теперь на английском: оригинальный прогноз погоды от полтавского ТВ (видео)

На английском языке прогноз погоды на полтавском телеканале начали вести с сентября

Прогноз погоды ведет студентка четвертого курса / Коллаж "Сегодня"

Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды ввели оголенные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз погоды рассказывают на английском языке.

Об этом сообщает телеканал на своей Facebook-страничке.

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На английском языке прогноз погоды на полтавском телеканали начали вести с сентября. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания.

Прогноз рассказывают для Европы и США. Ведущая – студентка четвертого курса филологического факультета в Полтавском педагогическом университете Елизавета Шульга.

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В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины

Полтавский телеканал достаточно оригинальнорешил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.

Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.

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Если в первом выпуске на Тагане была надета рубашка с коротким рукавом, то в следующем выпуске этот элемент одежды был уже полностью расстегнут, а в дальнейшем его коллеги-мужчины объявляли прогнозы вообще топлес.

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