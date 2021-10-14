Теперь на английском: оригинальный прогноз погоды от полтавского ТВ (видео)

Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды ввели оголенные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз погоды рассказывают на английском языке.
Об этом сообщает телеканал на своей Facebook-страничке.
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На английском языке прогноз погоды на полтавском телеканали начали вести с сентября. Все для того, чтобы зрители смогли улучшить свои знания.
Прогноз рассказывают для Европы и США. Ведущая – студентка четвертого курса филологического факультета в Полтавском педагогическом университете Елизавета Шульга.
В Полтаве прогноз погоды начали вести обнаженные мужчины
Полтавский телеканал достаточно оригинальнорешил подойти к погодному блоку – среди ведущих, которыми обычно являются привлекательные девушки, появились и несколько спортивных парней.
Очевидно, телеканал PTV решил внести гендерное разнообразие в выпуски прогноза погоды. Примечательно, что со временем на них становится все меньше и меньше одежды.
Если в первом выпуске на Тагане была надета рубашка с коротким рукавом, то в следующем выпуске этот элемент одежды был уже полностью расстегнут, а в дальнейшем его коллеги-мужчины объявляли прогнозы вообще топлес.
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