В Харькове суд рассматривает дело кровавых коллекторов

Сегодня, 21:59

На счету обвиняемых три похищения и одна смерть, один подозреваемый – до сих пор в розыске


В Харькове судят пятерых мужчин, которые, по версии следствия, находили должников, задолжавших большие суммы денег, похищали их и зверски пытали. На счету обвиняемых три похищения и одна смерть. Один подозреваемый – до сих пор в розыске. И сами подсудимые уверяют, они не виноваты.

Всего на скамье подсудимых – пятеро. Каждому прокуратура инкриминирует по несколько уголовных статей. Похищение людей, вымогательство денег, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное обращение с оружием. Еще один подозреваемый до сих пор в розыске. Главный в банде, уверены пострадавшие, Юрий Близнюк.

Адвокат Близнюка объясняет: его подзащитный – человек искусства.

Но поиск в интернете выдает другую информацию о Близнюка. В 2013-м он проводил мастер-класс по кунг-фу для бойцов "Оплота". Того самого, чьи спортсмены стали участниками незаконного вооруженного формирования – батальона "Оплот". Два месяца назад Близнюка выпустили из-под стражи под домашний арест. В прокуратуре такое решение судьи считают неправомерным.

Напомним, в Киеве банда коллекторов угрожала соседям должников.

Ранее сообщалось, что в Украине растет популярность "теневых" коллекторов.
видео, суд, коллекторы

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове суд рассматривает дело кровавых коллекторов". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Под Киевом коллекторы выгнали из квартиры женщину прямо в домашних тапочках

12 Июня, 13:59

Супруги купили жилье в кредит, но не могут его выплачивать из-за выросшего курса доллара  

Происшествия

В Киеве банда коллекторов угрожала соседям должников

16 Апреля, 12:05

Организация выкупала долги, увеличивая их в десятки раз
Загрузка...
Загрузка...