В Харькове суд рассматривает дело кровавых коллекторов
На счету обвиняемых три похищения и одна смерть, один подозреваемый – до сих пор в розыске
В Харькове судят пятерых мужчин, которые, по версии следствия, находили должников, задолжавших большие суммы денег, похищали их и зверски пытали. На счету обвиняемых три похищения и одна смерть. Один подозреваемый – до сих пор в розыске. И сами подсудимые уверяют, они не виноваты.
Всего на скамье подсудимых – пятеро. Каждому прокуратура инкриминирует по несколько уголовных статей. Похищение людей, вымогательство денег, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное обращение с оружием. Еще один подозреваемый до сих пор в розыске. Главный в банде, уверены пострадавшие, Юрий Близнюк.
Адвокат Близнюка объясняет: его подзащитный – человек искусства.
Но поиск в интернете выдает другую информацию о Близнюка. В 2013-м он проводил мастер-класс по кунг-фу для бойцов "Оплота". Того самого, чьи спортсмены стали участниками незаконного вооруженного формирования – батальона "Оплот". Два месяца назад Близнюка выпустили из-под стражи под домашний арест. В прокуратуре такое решение судьи считают неправомерным.
Напомним, в Киеве банда коллекторов угрожала соседям должников.
Ранее сообщалось, что в Украине растет популярность "теневых" коллекторов.
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