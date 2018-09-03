В Харькове суд рассматривает дело кровавых коллекторов

На счету обвиняемых три похищения и одна смерть, один подозреваемый – до сих пор в розыске

В Харькове судят пятерых мужчин, которые, по версии следствия, находили должников, задолжавших большие суммы денег, похищали их и зверски пытали. На счету обвиняемых три похищения и одна смерть. Один подозреваемый – до сих пор в розыске. И сами подсудимые уверяют, они не виноваты.

Всего на скамье подсудимых – пятеро. Каждому прокуратура инкриминирует по несколько уголовных статей. Похищение людей, вымогательство денег, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное обращение с оружием. Еще один подозреваемый до сих пор в розыске. Главный в банде, уверены пострадавшие, Юрий Близнюк.

Адвокат Близнюка объясняет: его подзащитный – человек искусства.

Но поиск в интернете выдает другую информацию о Близнюка. В 2013-м он проводил мастер-класс по кунг-фу для бойцов "Оплота". Того самого, чьи спортсмены стали участниками незаконного вооруженного формирования – батальона "Оплот". Два месяца назад Близнюка выпустили из-под стражи под домашний арест. В прокуратуре такое решение судьи считают неправомерным.

Напомним, в Киеве банда коллекторов угрожала соседям должников.

Ранее сообщалось, что в Украине растет популярность "теневых" коллекторов.