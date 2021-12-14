В Харьковской области полицейский продавал наркотики прямо в суде

ГБР задержало полицейского 13 декабря 2021 года во время очередного сбыта партии наркотических веществ в помещении СИЗО

ДБР задержало полицейского, продававшего наркотики / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники ДБР задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, сбывавшего задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора.

Об этом пишет пресс-служба ДБР.

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Передавал наркотики в суде

Полицейский входил в состав конвоя, перемещавшего арестованных из Харьковского следственного изолятора в суд. Полицейский умудрялся передавать наркотические вещества задержанным даже в помещении суда. После этого он контролировал, чтобы его "клиентов" не осматривали при возвращении в следственный изолятор.

Деньги за такие услуги полицейский получал непосредственно во время продажи или впоследствии от родственников арестованных.

Что будет с полицейским

Решается вопрос по поводу сообщения полицейскому о подозрении в сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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Устанавливаются каналы поступления в полицейские наркотические вещества.

В "Борисполе" поймали иностранца с чемоданом наркотиков

Киевские таможенники в аэропорту "Борисполь" обнаружили у кувейтца целый чемодан наркотика "Лирика". У гражданина Кувейта изъяли более 56 тысяч капсул (около 4 тысяч блистеров) медицинского препарата, который при неконтролируемом употреблении становится наркотиком.

34-летний мужчина пытался вывезти их из Украины в Стамбул. В дорожном чемодане авиапассажира, следовавшего через "зеленый коридор", среди личных вещей находилось 56 тысяч капсул медицинского препарата "Лирика" (прегабалин) торгового бренда Pfizer.

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