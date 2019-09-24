В Харьковской области восстановили дорогу на Лозовую

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В Харьковской области восстановили трассу, ведущую к Днепропетровской области.

С момента строительства в 62-м году ее немного латали, но ни разу не принимались за капитальных работ.

"Сегодня" проехали по новому покрытию и расспросили местных жителей, что они думают о качестве дороги.

Жители Тарановки Елена и Борис Караван о старом дороге на Лозовую предпочитают не вспоминать. Раз за разом дырявый путь приводил к ДТП. Машины залетали просто во двор семьи Караван.

"Ямы, ямы! Такие ямы были, что пересказать нельзя. Стенка у нас ходуном ходила. Именно к нам вот заезжали два раза в сарай, и в забор. И заехали с той стороны в кухню. А соседке – в забор", – рассказывают жители Тарановки Елена и Борис Караван.

Семья Караван показывает "Сегодня", как теперь выглядит трасса у их двора – новая, отремонтированная.

"Сегодня мы завершаем укладку второго слоя покрытия на остановочной полосе. И на съездах в каждую улицу, где был сделан второй слой асфальтобетона. Заканчиваем обочину. Также устанавливаем дорожные знаки", – рассказывает о ходе работ мастер Роман Горопашний.

Капитальный ремонт дороги Мерефа – Лозовая – Павлоград, соединяющей Харьковскую область с Днепропетровской – первый с момента строительства. А это – более полувека.

Одновременно с восстановлением дорожного покрытия отремонтировали четыре моста и путепровода. В частности, в Тарановке. Срок его эксплуатации продлили минимум на 20 лет.

Напомним, о том, что Украина откажется от ямочного ремонта дорог, заявлял экс-премьер-министр Владимир Гройсман. Он отмечал, что капитальный ремонт более предпочтителен, ведь при нем есть гарантия. Впрочем, Гройсман тогда говорил именно о постепенной отмене аварийного ремонта.

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько будет составлять доходная часть всего госбюджета на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

Ремонтировать дороги в 2019 году начали с февраля:

Вокруг Лозовой впервые в Украине объездную построили с нуля.

"Это действительно уникальный проект. Поэтому одновременно сделали ремонт на государственной дороге, на коммунальной дороги, и построили местную дорогу. Это разгрузило город. К 20 тыс. автомобилей в сутки ехали через город Лозовую", – говорит начальник службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец.

Чтобы деньги на ремонт не закончились на полпути, губернатор Юлия Светличная добилась финансирования работ отдельной строкой госбюджета.

"Дорога на Лозовую Р51 теперь отремонтирована. Это четвертая большая магистраль в Харьковской области, которая десятилетиями требовала ремонта. И после направления на Донецкую, Луганскую, на Сумскую области, теперь и направление на Днепропетровскую область будет комфортным и безопасным для всех автомобилистов", – заявила председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

В следующем году, обещает губернатор – восстановление автодорог в регионе будет продолжаться.

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