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Взрыв и стрельба в Харькове: в регионе ввели спецоперацию "Сирена"

30 января, 14:57

На месте проишествия работают взрывотехники

/ Фото: Нацполиция

В Шевченковском районе Харькова прогремел взрыв и произошла стрельба. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области, после этого в регионе ввели полицейскую операцию "Сирена".

"30 января в 13:30 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв. По адресу выехали руководство ГУНП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления", – рассказали в полиции.

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По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший. Сейчас полицией проводится осмотр места происшествия и принимаются меры для установления местонахождения автомобиля.

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В свою очередь в соцсетях сообщают, что в перестрелке в Харькове пострадал боец Нацкорпуса.

Напомним, ранее стали известны первые результаты масштабной спецоперации в Херсоне, которую проводила Службы безопасности Украины и сотрудники Офиса Генерального прокурора при поддержке Нацполиции.

По данным прокуратуры, целью силовиков было пресечение деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насильственные действия в отношении граждан, поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения гражданских протестов.

Также недавно на Московском проспекте в Харькове прошла спецоперация с участием Службы безопасности Украины и полиции.

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Харьков взрыв стрельба сирена

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