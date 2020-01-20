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БТРы на улицах Херсона: появились подробности масштабной спецоперации

20 января, 17:23

Стали известны первые результаты операции СБУ и прокуратуры

/ Фото: Офис генпрокурора

Стали известны первые результаты масштабной спецоперации в Херсоне, которую проводила Службы безопасности Украины и сотрудников Офиса Генерального прокурора и при поддержке Нацполиции.

По данным прокуратуры, целью силовиков было пресечение деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насильственные действия в отношении граждан, поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения гражданских протестов.

Как стало известно, девять человек получили уведомления о подозрении, а также были проведены более 30 обысков, в ходе которых были изъяты огнестрельное оружие и другие вещественные доказательства.

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В частности, о подозрении сообщили главарю преступной организации – бывшему помощнику народного депутата предыдущих созывов. В настоящий момент продолжаются следственные и процессуальные действия.

Напомним, недавно на Московском проспекте в Харькове прошла спецоперация с участием Службы безопасности Украины и полиции.

Также отметим, что недавно полиция разоблачила злоумышленников, промышлявших вымогательством и похищением людей в Херсонской области.

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Херсон БТР операция спецоперация подозрения обыски

Источник: Сегодня

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