Забил до смерти сожительницу и сломал ногу копу: в Харькове мужчина устроил кровавый дебош

Забил до смерти сожительницу и сломал ногу полицейскому – в Харькове пьяный мужчина ночью устроил кровавые разборки.

Сожители поссорились в лифте. Мужчина ударил женщину бутылкой по голове и набросился с кулаками. Бил пока та не потеряла сознание. Затем просто ушел, оставив ее на полу. Из окровавленного лифта харьковчанин пошел в кафе. Но и там сдержать себя не смог – набросился на охранника, который сделал замечание. Усмирять буйного посетителя приехал Сергей с напарником, которому дебошир сломал ногу в трех местах. Сейчас полицейский в больнице.

Сергей Сазонов, инспектор патрульной полиции Харькова:

"Он начал агрессивно себя вести, нецензурно ругаться и угрожать физической расправой работникам полиции. Толкнул работника полиции, он упал, и правонарушитель упал на него".

39-летняя женщина тем временем умирала на полу лифта. Скорую вызвали жильцы дома. Но спасти избитую медики не смогли. На следующий день харьковчанка умерла. В ее жестоком избиении сожитель признался – после задержания.

Юрий Юрченко, руководитель Новобаварского отдела национальной полиции Харькова:

"47-летний харьковчанин, ранее судимый. Совершил данное преступление на почве внезапно возникших неприязненных отношений с потерпевшей и совместного злоупотребления спиртными напитками".

Задержанный сейчас находится в изоляторе. Ему объявили о подозрении. Харьковчанин может сесть за решетку на 10 лет – за убийство и нападение на полицейского.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Николаевской области мужчина избил и изнасиловал собутыльника. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, о том, что произошло с 57-летним мужчиной, копам сообщили медики. По их словам, мужчину на улице без сознания нашли прохожие.

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