В Киевской области мужчина до смерти забил своего 4-летнего сына

/ Фото: Нацполиция

В Киевской области на одной из улиц села Большая Ольшанка прохожий заметил еле живого побитого мальчика. Врачи госпитализировали ребенка и сообщили об инциденте в полиции.

Малыша в тяжелом состоянии, со множеством травм, в том числе переломом правой руки, левой ноги, переломом ребер и переломом костей черепа доставили в реанимацию, но спасти его медикам не удалось – четырехлетний мальчик умер от полученных травм, сообщили в областном управлении Нацполиции.

За расследование инцидента взялась следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции. Был проведен обыск по месту жительства отца ребенка – копы обнаружили и изъяли одежду и обувь со следами бурого цвета, похожими на кровь.

"По подозрению в нанесении смертельных побоев мальчику полицейские задержали его отца, 44-летнего мужчину. Однако он пояснить полицейским ничего не смог. Утверждает, что ничего не помнит, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания составляло 1,57 промилле", – говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Решается вопрос объявления подозрения задержанному. Меру пресечения на время досудебного следствия для него будет избирать суд.

Ранее сообщалось, что в Киеве трое молодых парней жестоко избили охранника в супермаркете на улице Ярославской, 56-а. Инцидент произошел ночью 10 ноября. Группа из трех человек дважды нападала на охранника супермаркета и избила его до полусмерти. Происходящее снимала на видео девушка из этой компании.

Также в городе Беляевка Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы.

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