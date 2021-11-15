Ему 46: на Закарпатье беременная 11-летняя девочка шокировала правдой об отце ребенка (видео)

Родственники девочки придумали ложь о 14-летнем мальчике, с которым у беременной были отношения, так как боялись расправы

На Закарпатье девочка забеременела в 11 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Гать Закарпатской области забеременела 11-летняя девочка Биана. Как оказалось, отцом ребенка является 46- летний сожитель ее матери из Херсонской области.

Об этом сообщила сама девочка в программе "Касается каждого".

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Родственники 11-летней девочки сами придумали ложь

Сначала сообщалось, что 11-летняя девочка забеременела от 14-летнего мальчика. Но, как оказалось, отцом будущего ребенка является 46-летний мужчина – сожитель матери Бианы из Херсонской области.

Родственники девочки придумали ложь о 14-летнем мальчике, с которым у беременной были отношения, так как боялись расправы.

"Не хотела, чтобы он сел в тюрьму"

По словам Бианы, она не хотела, чтобы 46-летний Александр сел в тюрьму.

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"Он мне сейчас помогает, телефон через почту прислал. Я ему говорила, что мама ничего не будет знать. Я же не думала, что забеременею", — отметила Биана.

Мать 11-летней девочки сообщила, что боялась рассказывать праву, так как мужчина угрожал ей.

"Он угрожал мне, что, если я что-нибудь расскажу полиции, он вместе со своими братьями приедет и зарежет меня и мою семью. Если мои односельчане или родственники будут выступать против него — он тоже их зарежет. Также говорил, если выйдет из тюрьмы и Биана будет замужем, так он и ее убьет. Я сейчас чувствую себя в безопасности, поэтому и решилась обо всем рассказать", — подчеркнула мать девочки.

Девочку могут изъять из семьи

Как рассказал начальник Службы по делам детей Александрия Сандвари, данная информация является поводом к изъятию беременной 11-летней девочки из семьи.

"Я вижу, что мать больше оберегает своих сожителей, а не своего ребенка", – подчеркнула Сандвари.

Что говорит 46-лений мужчина?

Сам Александр заявил, что он ничего не знает о матери девочки и беременности 11-летнего ребенка. По словам соседей мужчины, женщина с 11-летней девочкой три года жила в Херсонской области.

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Полиция проводит расследование

Пресс-секретарь ГУНП Украины в Закарпатской области Анна Дан сообщила, что правоохранители расследуют производство об изнасиловании 11-летнего ребенка.

"Мы устанавливаем, кто является отцом ребенка. Также будут вопросы к родителям ребенка, потому что именно они должны заниматься его воспитанием", — добавила Дан.

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