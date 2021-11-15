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Йому 46: на Закарпатті вагітна 11-річна дівчинка шокувала правдою про батька дитини (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
15 листопада, 13:34
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Родичі дівчинки вигадали брехню про 14-річного хлопчика, з яким у вагітної були стосунки, оскільки боялися розправи
На Закарпатті дівчинка завагітніла у 11 років. Фото: колаж "Сьогодні"
На Закарпатті дівчинка завагітніла у 11 років. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Гать Закарпатської області завагітніла 11-річна дівчинка Біана. Як виявилося, батьком дитини є 46-річний співмешканець її матері з Херсонської області.

Про це повідомила сама дівчинка у програмі "Стосується кожного".

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Родичі 11-річної дівчинки самі вигадали брехню

Спочатку повідомлялося, що 11-річна дівчинка завагітніла від 14-річного хлопчика. Але, як виявилося, батьком майбутньої дитини є 46-річний чоловік – співмешканець матері Біани із Херсонської області.

Родичі дівчинки вигадали брехню про 14-річного хлопчика, з яким у вагітної були стосунки, оскільки боялися розправи.

"Не хотіла, щоб він сів до в'язниці"

За словами Біани, вона не хотіла, щоб 46-річний Олександр сів до в'язниці.

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"Він мені зараз допомагає, телефон через пошту надіслав. Я йому казала, що мама нічого не знатиме. Я ж не думала, що завагітнію", – зазначила Біана.

Мати 11-річної дівчинки повідомила, що боялася розповідати праву, оскільки чоловік погрожував їй.

"Він погрожував мені, що, якщо я щось розповім поліції, він разом зі своїми братами приїде і заріже мене і мою родину. Якщо мої односельці чи родичі виступатимуть проти нього – він теж їх заріже. Також казав, якщо вийде з в'язниці, і Біана буде одружена, так він і її вб'є. Я зараз почуваюся в безпеці, тому й наважилася про все розповісти", – наголосила мати дівчинки.

Дівчинку можуть вилучити із сім'ї

Як розповів начальник Служби у справах дітей Олександрія Сандварі, дана інформація є приводом для вилучення вагітної 11-річної дівчинки із сім'ї.

"Я бачу, що мати більше оберігає своїх співмешканців, а не свою дитину", – наголосила Сандварі.

Що говорить 46-річний чоловік?

Сам Олександр заявив, що він нічого не знає про матір дівчинки та вагітність 11-річної дитини. За словами сусідів чоловіка, жінка з 11-річною дівчинкою три роки жила на Херсонщині.

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Поліція проводить розслідування

Прессекретар ГУНП України в Закарпатській області Анна Дан повідомила, що правоохоронці розслідують провадження про зґвалтування 11-річної дитини.

"Ми встановлюємо, хто є батьком дитини. Також будуть питання до батьків дитини, тому що саме вони мають займатися її вихованням", – додала Дан.

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