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Копы назвали новую версию взрыва в больнице Черновцов и рассказали о состоянии раненого

27 февраля, 16:22

Игорь Серов , Игорь Тимофеев

Пострадавшего мужчину отправили в реанимацию со страшными ожогами

Правоохранители Буковины отрабатывают версию, что взрыв в городской больнице №1 Черновцов произошел не из-за медицинского кислорода, а был вызван другим источником.

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Об этом сообщает источник сайта "Сегодня" в Черновицкой полиции.

"Был, видимо, другой источник, из-за чего все произошло. Один пострадавший продолжает оставаться в реанимации. Другие пациенты эвакуированы", – сказали нам полицейские.

Напомним, директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный назвал основная версия причины пожара, – самоподжог одного из тяжелобольных пациентов. Пожилой мужчина скончался на месте, однако огонь стремительно перекинулся на другого тяжелобольного. Произошло возгорание матрасов, начали гореть приборы. Второй пострадавший в данный момент пребывает в критическом состоянии в этой же больнице с ожогами 3-4 степени.

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Также сообщалось, что из городской больницы №1 пациентов перевозят в другие медицинские учреждения Черновцов. Поэтому в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф просят водителей уступать дорогу каретам "неотложки".

Видео: Андрей Шалеев

Все подробности в спецтеме Взрыв в больнице Черновцов

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поджог взрыв Черновцы реанимация пожар

Источник: Сегодня

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